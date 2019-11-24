بالفيديو.. الجمهور السعودي ينظف المدرجات بعد نهاية مباراة الهلال وأوراوا

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو الجمهور السعودي وهو ينظف المدرجات بعد نهاية مباراة الهلال وأوراوا التي انتهت بفوز الزعيم على أوراوا الياباني بهدفين دون رد في إياب النهائي، مما أبهر رواد مواقع السوشيال ميديا في العالم.

وانهالت التعليقات علي مقطع الفيديو، الذي لاقي انتشار واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد عشاق الكرة بأخلاق الجمهور السعودي.

وجاءت التعليقات كالآتي:” شاطرين”، “الله يعطيهم العافية”، “أخلاق عالمية”، “فايزين ونظيفين”، “جمهور راقي صراحة”، ” الله عليكم جمهور عظيم “، “أساطير “.

وكان فريق الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا لعام 2019 ، بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدفين دون رد في إياب النهائي، حيث تمكن اللاعب سالم الدوسري من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 76 وعزز اهداف الهلال المهاجم الفرنسي قوميز بالهدف الثاني في الدقيقة 93 ، ليحقق “الزعيم” الفوز على أوراوا الياباني بملعب “سايتاما”.