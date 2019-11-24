ماجد عبدالله يهنئ الهلال على تحقيق لقب دوري أبطال آسيا
هنأ لاعب النصر السابق ماجد عبدالله فريق الهلال على تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا لعام ٢٠١٩.
وقال ماجد عبدالله عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أبارك لإدارة وجماهير نادي الهلال تحقيق لقب دوري أبطال آسيا ٢٠١٩ ” .
وتُوج فريق الهلال لقب دوري أبطال آسيا لعام 2019 ، بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدفين دون رد في إياب النهائي بملعب ” سايتاما ” .
شيخين1[ عدد التعليقات: 692 ] نشر منذ 18 دقيقة
انت الوحيدالنصراوي الي تمنى فوزالزعيم يابوعبدالله فديت راسك الكبير دايم كبير