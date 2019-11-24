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ماجد عبدالله يهنئ الهلال على تحقيق لقب دوري أبطال آسيا

ماجد عبدالله يهنئ الهلال على تحقيق لقب دوري أبطال آسيا
نواف السالم(صدى):

هنأ لاعب النصر السابق ماجد عبدالله فريق الهلال على تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا لعام ٢٠١٩.

وقال ماجد عبدالله عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أبارك لإدارة وجماهير نادي الهلال تحقيق لقب دوري أبطال آسيا ٢٠١٩ ” .

وتُوج فريق الهلال لقب دوري أبطال آسيا لعام 2019 ، بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدفين دون رد في إياب النهائي بملعب ” سايتاما ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 692 ] نشر منذ 18 دقيقة

انت الوحيدالنصراوي الي تمنى فوزالزعيم يابوعبدالله فديت راسك الكبير دايم كبير

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