بعد الهزيمة الثقيلة.. مدرب أوراوا يعترف: «الفوز على فريق بحجم الهلال صعب للغاية»

نواف السالم(صدى):

قال مدرب فريق أوراوا الياباني تسويوشي اوتسوكي إنه عمل ما في وسعه ليتوج فريقه بلقب دوري أبطال آسيا إلا أنه اصطدم بفريق من الصعب النجاح في المهمة أمامه.

وأوضح اوتسوكي بعد نهائي إياب دوري أبطال آسيا: ” لعبنا أمام فريق مميز ويمتلك مواهب كبيرة، وبالتأكيد من الصعب التغلب على فريق يضم مثل هذه المواهب”.

وأوضح: “في مباراة الذهاب ضغط علينا الهلال بصورة جيدة، ولعب بطريقة هجومية، وفي المقابل عانينا من بعض الثغرات في الدفاع ومن المساحات الكبيرة بين خطي الهجوم والدفاع، ولهذا فإننا في هذه المباراة عملنا على تقليل المساحات في خط الوسط.. في مباراة اليوم: خلال الشوط الأول تعاملنا مع مهاجمي الهلال بصورة جيدة ونجحنا في إيقافهم، ولكن في الشوط الثاني أخفقنا في التعامل معهم ليسجلوا هدفين في مرمانا.. في الجهة المقابلة عانينا في اختراق صلابة دفاع الهلال”.

وكان الهلال فرض سيطرته على إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا اليوم وحقق انتصارا مستحقا بهدفين دون مقابل، كفلت له الحصول على اللقب بمجموع المباراتين 3-0.