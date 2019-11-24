بالفيديو.. رئيس الهلال للجمهور بعد التتويج: تستاهلون

نواف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن قيام رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، بمشاركة الفرحة بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا أمام نادي أوراوا الياباني على ملعب سايتاما باليابان، مع جماهير الزعيم الوفية.

وأظهر الفيديو، رئيس الهلال وهو يوجه حديثه إلى جماهير الزعيم؛ قائلًا: ” تستاهلون “، وذلك عقب تتويج فريق نادي الهلال بلقب دوري أبطال كأس آسيا 2019 بعد فوزه على فريق أوراوا في إياب نهائي البطولة بهدفين دون مقابل.