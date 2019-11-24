‏رسميا.. رئيس هيئة الرياضة يتقدم مستقبلي بعثة الهلال غدا

طلال الغامدي(صدى):

يتقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، غدًا الاثنين، مستقبلي بعثة فريق نادي الهلال الحائز على كأس دوري أبطال آسيا فور وصوله إلى العاصمة الرياض.

وكان رئيس هيئة الرياضة قد رفع خالص التهاني والتبريكات، للقيادة بمناسبة تتويج فريق نادي الهلال بلقب دوري أبطال كأس آسيا 2019 بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني في إياب نهائي البطولة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على استاد سايتاما باليابان.

وأوضح ” الفيصل ” : ” اليوم يسعد الوطن بتحقيق إنجاز كبير على مستوى قارة آسيا حققه ممثل الوطن نادي الهلال، كواحدة من ثمرات الدعم والاهتمام غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادة وطننا الغالي ” .