بالصورة.. سالم الدوسري: لن أنسى فضل جمهور الهلال

ماجد محمد(صدى):

علق سالم الدوسري قائد نادي الهلال، على الفوز الثمين للنادي ببطولة كأس آسيا 2019 أمام أوراوا الياباني صباح اليوم الأحد.

ونشر «الدوسري» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة له وهو يحمل علم الهلال، معلقًا «الحمدلله ، شعوري لا يوصف، ولن انسى فضل جمهور الهلال علي شخصيًا وعلى اخواني اللاعبين».

وأضاف «ووقفتهم ودعمهم لنا في الحلوة والمرة ، والهدف والكأس اليوم هو اقل شي نقدمه لكم… وبالأخير عندي سؤال يا زعماء .. رققققمممممم كمممممممممم 😂؟».

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