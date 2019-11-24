«التعليم» تطالب منسوبيها بتحديث بياناتهم الوظيفية

علي القجطاني(صدى):

طالبت وزارة التعليم، اليوم الأحد، من جميع منسوبيها تحديث بياناتهم عبر منصة «بياناتي» الوظيفية، وذلك في تعميم للإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية.

وتضمن التعميم «إشارة إلى تعميم وزير التعليم بشأن تحديث البيانات الوظيفية لمنسوبي وزارة التعليم على منصة بيانات الوظيفية بهدف تمكين موظفي الدولة من تحديث بياناتهم في أنظمة وزارة الخدمة المدنية الإلكترونية».

وأضاف «للإسهام في رفع جودة ودقة البيانات وتوفير خدمات إلكترونية تفاعلية واستعلامية للموظف الحكومي لتسهيل التواصل مع الوزارة، نأمل توجيه منسوبيكم بسرعة البدء في تحديث بياناتهم عبر منصة بياناتي الوظيفية».