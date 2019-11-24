اختتام عرض مسرحية وش أخبارك في بوليفارد الرياض

بدر الحارثي(صدى):

اختتمت هيئة الترفيه مساء أمس السبت عرض مسرحية (وش أخبارك؟) السعودية التي أقيمت في مسرح بكر الشدي بمنطقة البوليفارد ضمن موسم الرياض ٢٠١٩، وسط حضور كبير من الجمهور الذي استمتع باللوحات التي قدمها نجوم العمل بقيادة الفنان فايز المالكي.

وجاءت أحداث المسرحية في قالب كوميدي، جسد خلالها المالكي شخصية (أبو قدحة) ذلك الشاب الأرعن الذي يسعى للحصول على المال في سبيل تحقيق هدفه في الثراء والحصول على القيمة الاجتماعية دون الالتفات لنصائح الشيخ الكبير (العم سالم) الذي يؤدي شخصيته الفنان حمد المزيني، لتكون رغبته الجامحة في الزواج من ابنة عمته (د. ياسمين) والتي جسدت شخصيتها الفنانة إلهام علي سببا في استمراره في البحث عن تحقيق مطامعه، والتي بدورها كانت ترفضه بسبب تصرفاته وعدم مبالاته، ورغم ذلك تسعى لمساعدته في تحقيق طموحه في تنفيذ مشروع مربح، يخرج به من حالة الإهمال الي يعيشها، لتنصدم به يخدعها مع العامل (أكبر علي) صاحب مطعم البخاري والذي أدى دوره الفنان محمد علي حيث يقومان باستغلال طيبتها في مخالفة الأنظمة للحصول على الربح.

فايز المالكي (أبو قدحة) يستمر في رعونته والسعي وراء مطامعه، لتكون النتيجة في أن قوى الشر (عمروص) عبدالعزيز الأحمد و(دعبوص) فهد العصفور تتلقفه بقيادة “الزعيم” (خالد صقر) الذي يضع يده بيد أعداء الوطن من دول الجوار والذين ليس لهم هم سوى التدمير والخراب، وتقوم بتحريضه لتحقيق أهدافها، مستغلين مطامعه في الكسب المادي السريع والسهل، وليكشفوا عن حقدهم وحسدهم تجاه الوطن، فما كان منه إلا الوقوف بحزم في وجه تلك القوى، ويقلب الطاولة عليها، جاعلا مطامعه خلف ظهره، ليقدم رسالة عميقة مفادها أن الوطن أولا وألا نجعل أنفسنا أدوات يستغلها الأعداء ضد وطننا، لتنتهي المسرحية أو “الملحمة” بكلمات ملهمة من قيادتنا الرشيدة حفظها الله.

يذكر أن مسرحية وش أخبارك قدمها طاقم عمل سعودي بالكامل، وهي من تأليف محمد الفهادي وإعداد محمد علي وإخراج خالد الباز.