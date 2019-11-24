بالفيديو.. جماهير الهلال تحتفل بالبطولة الآسيوية في بوليفارد الرياض

ماجد محمد(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن جانب من احتفال البوليفارد في موسم الرياض بتحقيق نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا؛ حيث ظهرت الفرحة الكبيرة على الوجوه أثناء مشاهدتهم التتويج باللقب الغالي.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد أعلن اليوم الأحد، عن تكفله بحفل ضخم لنادي الهلال بطل أكبر قارات العالم في العاصمة الرياض.

وتمكن الهلال من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.