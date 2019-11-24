وليد الفراج عن فوز الهلال على أوراوا بدوري الأبطال: «مبروك يا كبير»

نواف السالم(صدى):

علق الإعلامي وليد الفراج على تسجيل الهلال هدفا في مرمى أوراوا الياباني بدوري الأبطال، قائلا:”الكرة بعد 24 نوفمبر لن تكون مثلما كانت قبلها.. ألف مبروك لنادي الهلال كبير آسيا الجديد 2019 “.

وأضاف الفراج في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:” لقد كسرت الكرة السعودية عناد دوري أبطال آسيا الذي استمر منذ 14 عاما منذ نهائي 2005 عندمًا حقق اللقب نادي الاتحاد.. مبروك يا كبير”.

وكان سالم الدوسري سجل هدف الهلال في الدقيقة الـ74، في مرمى أوراوا ريد دياموندز الياباني الأحد، على ملعب “سايتاما” في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.