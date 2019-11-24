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«آل الشيخ» يعلن عن خصم 50 % على تذاكر البوليفارد شاملة المطاعم والسينما بمناسبة فوز الهلال

«آل الشيخ» يعلن عن خصم 50 % على تذاكر البوليفارد شاملة المطاعم والسينما بمناسبة فوز الهلال
ماجد الأشرم(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن تخفيض أسعار تذاكر دخول منطقة بوليفارد الرياض شاملة المقاهي والمطاعم والسينما بنسبة 50 %بمناسبة تتويج الهلال بلقب بطولة آسيا لعام 2019 .

وقال ” آل الشيخ “في تغريدة له عبر تويتر : الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شي داخل البوليفارد بمناسبة فوز الهلال… وألعاب نارية الساعة ٩ ألف مبروووك .

وتوج الهلال بلقب البطولة القارية بعد فوزه على أوراوا الياباني في لقاء الإياب باليابان بهدفين نظيفين أحرزهما سالم الدوسري وجوميز .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6257 ] نشر منذ 28 دقيقة

ما قصرت يا ابو ناصر و الف مبروك فوز الهلال

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