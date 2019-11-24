«آل الشيخ» يعلن عن خصم 50 % على تذاكر البوليفارد شاملة المطاعم والسينما بمناسبة فوز الهلال
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن تخفيض أسعار تذاكر دخول منطقة بوليفارد الرياض شاملة المقاهي والمطاعم والسينما بنسبة 50 %بمناسبة تتويج الهلال بلقب بطولة آسيا لعام 2019 .
وقال ” آل الشيخ “في تغريدة له عبر تويتر : الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شي داخل البوليفارد بمناسبة فوز الهلال… وألعاب نارية الساعة ٩ ألف مبروووك .
وتوج الهلال بلقب البطولة القارية بعد فوزه على أوراوا الياباني في لقاء الإياب باليابان بهدفين نظيفين أحرزهما سالم الدوسري وجوميز .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6257 ] نشر منذ 28 دقيقة
ما قصرت يا ابو ناصر و الف مبروك فوز الهلال