جيوفينكو رجل مباراة الهلال وأوراوا

طلال الغامدي(صدى):

استحق الإيطالي سيباستيان جيوفينكو هداف الهلال لقب “رجل المباراة ” بعد آدائه المتألق اليوم الأحد في مواجهة إياب الهلال وأوراوا والتي توج فيها الزعيم بلقب البطولة الآسيوية لعام 2019 .

وساهم ” جيوفينكو” في إحراز الهدفين الذين سجلهما اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 76 من عمر المباراة ، وهدف جوميز في الدقيقة الـ 93 ، ليحقق الهلال الفوز التاريخي بهدفين نظيفين .

وكان الهلال قد فاز على أوروا الياباني في لقاء الذهاب بالرياض بهدف نظيف أيضاً .