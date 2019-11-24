رسميا.. الهلال يواجه الترجي التونسي في كأس العالم للأندية

نواف السالم(صدى):

تأهل نادي الهلال لبطولة كأس العالم للأندية 2019، التي تقام منافساتها بقطر خلال الفترة بين 11 و21 ديسمبر المقبل، حيث يواجه الترجي التونسي، بطل إفريقيا، يوم 14 ديسمبر، في الدور الثاني بالمونديال.

ونجح الهلال في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.