«بن مساعد» يبارك فوز الهلال: شكرًا أبطالنا اللاعبين
قدم الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس الهلال السابق، التعاني لـ ” الزعيم ” بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا لعام ٢٠١٩.
وقال ” بن مساعد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” مبروك لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مبروك لكل هلالي ولكل من سانده وشجعه ” .
وأضاف: ” شكرًا أبطالنا اللاعبين والجهاز الفني والإداري ورئيسنا فهد بن نافل ” .
وتُوج فريق الهلال بلقب دوري أبطال آسيا لعام 2019 ، بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدفين دون رد، في إياب النهائي بملعب ” سايتاما ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 22984 ] نشر منذ 32 دقيقة
الف مبروك
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6257 ] نشر منذ 30 دقيقة
مبروك لكل الهلاليين