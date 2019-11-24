«بن مساعد» يبارك فوز الهلال: شكرًا أبطالنا اللاعبين

ماجد محمد(صدى):

قدم الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس الهلال السابق، التعاني لـ ” الزعيم ” بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا لعام ٢٠١٩.

وقال ” بن مساعد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” مبروك لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مبروك لكل هلالي ولكل من سانده وشجعه ” .

وأضاف: ” شكرًا أبطالنا اللاعبين والجهاز الفني والإداري ورئيسنا فهد بن نافل ” .

وتُوج فريق الهلال بلقب دوري أبطال آسيا لعام 2019 ، بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدفين دون رد، في إياب النهائي بملعب ” سايتاما ” .