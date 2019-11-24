بالفيديو.. سخرية عارمة من تيسلا سايبرترك الجديدة وسعر الحجز ينخفض لـ 100 دولار
تعرضت سيارة تيسلا سايبرتراك البيك أب الكهربائية الجديدة التي عرضت لتوها الخميس الماضي لموجة عارمة من السخرية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر ” .
وأغرق رواد تويتر السيارة بسيل من التندر والسخرية على تصميمها الذي بدا بشكل غريب ، فتارة يصفها البعض بألعاب الأطفال ، وتارة يسخرون من كسر الزجاج حين حاول “ايلون ماسك ” مطور السيارة اختبارها أمام الجمهور .
وبعض الرواد قال : أخيراً يا ولدي ايلون ماسك، صنعت السيارة التي رسمتها عندما كنت في الخامسة من عمري .
والآخر : -أراد إيلون أن يتباهي بزجاج سايبرتراك المدرع، ولكن الأمور لم تسر كما خطط لها. ، وغيرها من التعليقات
الجدير بالذكر أن سعر السيارة يبدأ بأقل من 40 ألف دولار أي ما يعادل 150 ألف ريال ويمكن حجزها الآن مقابل 100 دولار فقط .
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