بالفيديو.. سخرية عارمة من تيسلا سايبرترك الجديدة وسعر الحجز ينخفض لـ 100 دولار

واشنطن(صدى):

تعرضت سيارة تيسلا سايبرتراك البيك أب الكهربائية الجديدة التي عرضت لتوها الخميس الماضي لموجة عارمة من السخرية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر ” .

وأغرق رواد تويتر السيارة بسيل من التندر والسخرية على تصميمها الذي بدا بشكل غريب ، فتارة يصفها البعض بألعاب الأطفال ، وتارة يسخرون من كسر الزجاج حين حاول “ايلون ماسك ” مطور السيارة اختبارها أمام الجمهور .

وبعض الرواد قال : أخيراً يا ولدي ايلون ماسك، صنعت السيارة التي رسمتها عندما كنت في الخامسة من عمري .

والآخر : -أراد إيلون أن يتباهي بزجاج سايبرتراك المدرع، ولكن الأمور لم تسر كما خطط لها. ، وغيرها من التعليقات

الجدير بالذكر أن سعر السيارة يبدأ بأقل من 40 ألف دولار أي ما يعادل 150 ألف ريال ويمكن حجزها الآن مقابل 100 دولار فقط .