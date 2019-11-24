بالفيديو.. رد فعل شاب مسلم تجاه متطرف أحرق نسخة من القرآن

أوسلو(صدى):

أقدم شخص متطرف من جماعة «سيان» المعروفة بالتطرف، على إحراق نسخة من القرآن الكريم في ميدان عام بالنرويج، ليُظهر شاب مسلم رد فعل قوية وطبيعية.

وظهر في مقطع فيدية متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الشخص المتطرف يقف في منتصف الميدان ويُشعل النار في نسخة من القرآن الكريم.

وعلى الفور أبدى شاب مسام رد فعل قوي تجاه هذا الشخص، إذ أسرع تجاهه وضربه قبل أن يتدخل أفراد الأمن ويسيطروا على المشاجرة.

وتُعرف جماعة سيلان بتطرفها ضد الإسلام والمسلمين، إذ نظمت تظاهرة أعلنت خلالها نيتها حرق نسخة من القرآن الكريم، يوم السبت الماضي.

