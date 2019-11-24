محافظة القنفذة تستعد لإستقبال أبرز رجال الاعمال من ملتقى «اصدقاء الشريف الراجحي»

بدر الحارثي(صدى):

أوضح الدكتور الشريف محمد الراجحي نائب الرئيس بجامعة الشعوب العربية للعلاقات الدولية، و سفير النوايا الحسنة، و رئيس اللجنة الدبلوماسية بالسعودية، و الأمين العام لمجلس الأعضاء بالسعودية للمنظمة العربية الأوربية للبيئة ، و العضو الفخري للاتحاد الوطني لحقوق الانسان العالمية و اتحاد الشؤون الإنسانية ريجيد، و سفير الأيتام بجدة، و العضو الإستشاري لجمعية رعاية أيتام جدة، و عضو المجلس الإستشاري لجمعية الأيدي الحرفية، و عضو مجلس الإدارة بصحيفة ‘عين الوطن’، و عضو الشرف بصحيفة ‘أضواء الوطن’، و عضو الشرف لصحيفة الأنباء العربية ان نيوز، و رئيس ملتقى “أصدقاء الشريف الراجحي”

أنه تم اعداد برنامج زيارة لعدد أربعون من أعضاء ملتقى “أصدقاء الشريف الراجحي” من كبار رجال الاعمال والاقتصاد والأكاديميين ، إلى محافظة القنفذة الخميس القادم الموافق الأول من ربيع الثاني ١٤٤١، وتم ذلك بناء على دعوة من محافظة القنفذة وبقيادة سعادة المحافظ الشيخ فضا البقمي، وعلى ضيافة المجلس البلدي، كما تم التنسيق والادارة لملتقى “أصدقاء الشريف الراجحي” من قبل :

سعادة الأستاذ حسن بصفر عضو المجلس البلدي بجدة عضو مجلس ملتقى “اصدقاء الشريف الراجحي”

وبمبادرة من رئيس قسم العلاقات العامة بالمجلس البلدي بجدة الأستاذ عبدالغني أحمد مرزا بموجب خطاب رئيس المجلس البلدي بمحافظة جدة رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠، و بموجب برقية سعادة وكيل الإمارة المساعد للشئون التنموية رقم (٦٨٨٣٧٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٠ والمبنية على برقية سعادة محافظ محافظة القنفذة الأستاذ فضا البقمي رقم (٢/٤٢٦٧٧١) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٦.

كما تم تنسيق توفير حافلة نقل VIP من قبل سعادة الدكتور بسام غلمان، وكيل وزارة الحج والعمرة، عضو مجلس ملتقى “اصدقاء الشريف الراجحي”

حيث سيتم استضافة عدد خمسون شخصية اقتصادية وأكاديمية من كبار رجال أعمال وأعيان محافظة جدة منهم عدد اربعون من ملتقى “اصدقاء الشريف الراجحي” يوم الخميس القادم ولمدة يومين، واطلاعهم على تطورات محافظة القنفذة المتسارعة من خطوات تنموية ومشاريع نوعية مجتمعية وفكرية وثقافية ونهضة عمرانية تعيشها المحافظة في شتى المراكز والقرى وفق رؤية وطنية طموحة “2030” لرسم القنفذة على خارطة التميز السياحي والاستثماري، حيث يشاهد المتأمل والزائر والسائح مختلف الفرص الاستثمارية اللتي تشهدها المحافظة في العهد الزاهر عهد الخير والنماء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعه مستمره من محافظ محافظة القنفذة الأستاذ فضا البقمي.

وجدير بالذكر انه يأمل أهالي محافظة القنفذة أن ينتج من هذة الزيارة، مشاريع وبرامج تنموية مستدامة نحو آفاق أرحب في تنمية المحافظة.

وقد أعدت محافظة القنفذة لاستقبال الوفد حفلاً مميزاً من أهالي المنطقة، إضافة الى زيارات تجارية استثمارية لشركات وعرض الفرص التجارية بالمنطقة، إضافةً الى رحلة ترفيهية بحرية في البحر المفتوح يتناول فيها الوفد وجبة الغداء يوم الجمعة باذن الله.

حيث أفاد سعادة الشيخ ابراهيم السبيعي رجل الأعمال المعروف ان هذه الزيارة والتي يشارك ما يقارب من خمسون مشاركا من أصحاب المعالي الدبلوماسيين ورجال المال والاعمال وبعضا من مسؤولين منطقة مكة المكرمة تهدف لتعزيز التعاون المشترك في ربط أواصر الترابط والمعرفة بين رجال اعمال المناطق والمحافظات وتبادل الخبرات للتعاون المشترك وطرح فكرة الاندماج بين الكيانات التجارية والاستثمارية بين مناطق المملكة ومحافظاتها مما يعزز قوة اقتصاد المناطق والعمل معا لرفع مستوى تجويد الخدمات اللوجستية والتكاملية بين المناطق والمدن مما ينعكس إيجابيا مستقبلا على جودة المشاريع والاستثمار في مملكتنا الحبيبة.

ومن جهته أعرب الدكتور الشريف الراجحي ان هذه الزيارة تندرج ضمن سياسة ملتقى “أصدقاء الشريف الراجحي” والتي وضعت منذ عدة سنوات من قبل الدكتور الشريف محمد الراجحي الا وهي تشجيع رجال الاعمال على الاستثمار المحلي والسياحة الداخلية، وأن هذه الزيارة سبقها العديد من الزيارات المهمة جداً لعدة مناطق ومحافظات بالمملكة كإمارة منطقة عسير، و إمارة منطقة القصيم، و محافظة العرضيات وغيرها، في نفس الإطار لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتنمية المستدامة مع مستقبل زاهر يعتمد على جودة المشاريع والاستثمار في منطقة القنفذة وفي مملكة الخير والعز المملكة العربية السعودية، و ندعوا الله أن يسدد خطى الجميع لما فيه الخير.