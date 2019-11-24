الهند تعتقل طالبا سعوديا بتهمة صناعة المخدرات في شقته السكنية 

عادل الحربي(صدى):

ادعت شرطة مدينة جونتور الهندية أنها اعتقلت طالباً سعودياً بتهمة صناعة المخدرات بشقته السكنية في أحد المجمعات.

وتفصيلا، داهمت الشرطة الشقة في وقت متأخر من الجمعة الماضية ثم صادرت بعض المواد الخام، التي ادعت أنها كانت مخزنة لصناعة المخدرات.

ووردت لشرطة المنطقة معلومات عن أنشطة المتهم المزعومة في المخدرات، حيث دهمت مقر إقامته وعثرت على قفازات وأقنعة للوجه و بعض “المواد الخام” في المنزل، لكنها لم تتحقق بعد من المادة التي يصنعها وأرسلت المواد المضبوطة إلى مختبر الطب الشرعي لتحليلها الكيميائي.

وكان الطالب يقيم في الهند منذ أربع سنوات وكان في سنته الدراسية الأخيرة في أحد تخصصات التكنولوجيا، حيث اعتقلت الشرطة الهندية أشخاصا من جنسيات مختلفة يتاجرون أو يصنعون المخدرات إلا أنها المرة الأولى التي يحتجز فيها طالب من المملكة في تهمة تصنيع المخدرات.