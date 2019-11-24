خدمات متميزة للرعاية الصحية تقدمها عيادات مركز الملك سلمان للسوريين

ريم عبدالعزيز(صدى):

تستمر عيادات مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في مخيم الزعتري بتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للامهات والاطفال السوريين حيث تعاملت خلال شهر اكتوبر من العام 2019م مع (422) حالة مرضية قدمت لها الاستشارات والعلاج المناسب وذلك بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية (IMC) و جمعية انقاذ الطفل الاردنية (Save the Children).

واشار الدكتور بدر السمحان الى أن عيادات مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في مخيم الزعتري تقوم بتقديم خدمات طبية متميزة تشمل كافة القاطنين في المخيم بشكل عام و الاطفال السوريين وامهاتهم على وجه الخصوص كونهم يشكلون النسبة الاكبر داخل المخيم ، مما دفع المركز لتخصيص اقسام طبية تعنى بالكشف والمتابعة على الحالة الصحية للطفل السوري و إلى المشورة الدائمة لامهات الاطفال وتقديم كل ما هو كفيل بالمحافظة على صحتها و صحة طفلها .

وأكد السمحان أن المركز ومن خلال التوجيهات الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي جل الاهتمام لجميع الجوانب الإغاثية وبالأخص الجانب الطبي للأشقاء اللاجئين السوريين الذي يعد من أهم الجوانب الواجب تأمينها والسعي دوماً إلى تطويرها .