مدني جازان يجدد تحذيراته من تقلبات جوية وهطول أمطار غزيرة

جازان(صدى):

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها اليوم, من هطول أمطار غزيرة على مختلف محافظات المنطقة، لورود بعض التنبيهات المتقدمة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان.

وأهابت المديرية ، بالجميع، بأخذ الحيطه والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، داعية إلى عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأشارت المديرية إلى أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية ورفعت درجة الاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.