طليقة ملك ماليزيا تعرض صورا جديدة للطفل.. كي تؤكد شبهه بوالده 

موسكو(صدى):

نفت ملكة الجمال الروسية، زوجة الملك الماليزي السابق محمد الخامس الأنباء المتداولة بشأن رفضها إجراء اختبار الحمض النووي بعد ولادة ابنها مباشرة أثناء زواجها من الأخير، قائلة:” شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة”.

وراسلت فوفودينا طليقة الملك الماليزي السابق عبر البريد الالكتروني خلال الأيام الماضية بصورٍ جديدة لابنه المسمى إسماعيل ليون في موسكو الذي ولد في شهر مايو الماضي.

وعنونت فوفودينا الرسائل والصور بهذه العبارة “سأرسل لك بعض الصور وأتمنى أنك لم تعد بحاجة لإجراء اختبار الحمض النووي ، لأن إسماعيل هو نسخة منك، لكن إذا كنت لا تزال تشك، فيمكنك إجراء الاختبار، لا مانع”.