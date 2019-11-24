بالصور.. لكزس تزيح الستار عن مواصفات LC500 المكشوفة

واشنطن(صدى):

أزاحت لكزس الستار عن سيارتها LC500 2021 بفئة السقف المكشوف، حيث تميزت السيارة على سقف قماشي مكون من 4 طبقات قابل للكشف خلال 16 ثانية عند قيادة السيارة بسرعة لا تزيد عن 50 كم/س.

وعن الأداء والمحركات، تميزت LC500 على محرك V8 سعة 5.0 لتر يولد قوة 471 حصان و 540 نيوتن.متر من عزم الدوران، نفس محرك الفئة الكوبيه، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 10 سرعات.

ومن المقرر بيع لكزس LC500 المكشوفة الصيف القادم كـ موديل 2021، ولكن سيتم بيع أول نسخة منها يوم 11 يناير من عام 2020 ضمن فعاليات مزاد Barrett Jackson في ولاية اريزونا الأمريكية ليعود ربحها لصالح الأعمال الخيرية.