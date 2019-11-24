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مستشفى «دله» تعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين

مستشفى «دله» تعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى ” دله ” عن توفر وظائف شاغرة للجنسين لحديثي التخرج وكذلك لذوي الخبرة، للعمل بمدينة الرياض؛ وفقًا للمسميات التالية:

– منسق مركز الاتصال
” Call Center Coordinator ” .

– مراجع داخلي
” INTERNAL AUDITOR ” .

– ضابط الأمن
” SAFETY OFFICER ” .

– مسؤول أمن

– سكرتيرة طبية
” Medical Secretary ” .

– العلاج الطبيعي
” Physiotherapist ” .

– موظف السجلات الطبية
” MEDICAL RECORDS OFFICER ” .

ودعت الراغبين والراغبات في اللالتحاق بهذه الوظائف للتقديم عليها من خلال الرابط التالي: هنا


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