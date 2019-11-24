مستشفى «دله» تعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى ” دله ” عن توفر وظائف شاغرة للجنسين لحديثي التخرج وكذلك لذوي الخبرة، للعمل بمدينة الرياض؛ وفقًا للمسميات التالية:

– منسق مركز الاتصال

” Call Center Coordinator ” .

– مراجع داخلي

” INTERNAL AUDITOR ” .

– ضابط الأمن

” SAFETY OFFICER ” .

– مسؤول أمن

– سكرتيرة طبية

” Medical Secretary ” .

– العلاج الطبيعي

” Physiotherapist ” .

– موظف السجلات الطبية

” MEDICAL RECORDS OFFICER ” .

ودعت الراغبين والراغبات في اللالتحاق بهذه الوظائف للتقديم عليها من خلال الرابط التالي: هنا