فوائد خيالية لفول الصويا للتخسيس ومكافحة الأمراض
يدخل فول الصويا في إعداد الكثير من الوجبات اللذيذة ويمكن إعتماده كوجبة مستقلة بطرق طهي مميزة ، إلا أن فوائده لا زالت غير معروفة لدى الكثيرين مما يحد من الإقبال عليه .
ويؤكد خبراء التغذية أن فول الصويا أو الماش له العديد من الفوائد الصحية المذهلة ،يمكن استعراضها كالتالي :
1- يقي من أمراض القلب ، إذ يخفض من نسبة الكوليسترول ويتخلص من الدهون الثلاثية .
2- يحمي من السرطان : لإحتوائه على مضدات أكسدة وأحماض هامة تعمل على مكافحة السرطان ونمو الخلايا بشكل سليم مثل أحماض الفلافونيد والسيناميك ووالفينوليك وغيرها .
3- يحافظ على توازن ضغط الدم لإحتوائه على البوتاسيوم والمنجيز وغيرهما من العناصر الغذائية المنشطة للدورة الدموية .
4- يحمي من السكري : وبخاصة النوع الثاني ويحسن من حساسية الجسم للإنسولين .
5- يساعد على فقدان الوزن : لإحتوائه على هرمون الجريلين المسؤول عن الشعور بالشبع .
6- يحسن عملية الهضم : إذ يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تحسن من كفاءة الهضم وتمنع الإمساك .
7 – يفيد المرأة الحامل : لإحتوائه على حمض الفوليك الهام لنمو الجنين وحمايته من التشوهات .
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