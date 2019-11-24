كليات عنيزة تقيم دورة القيادة الإدارية

بدر الحارثي(صدى):

أقامت وحدة الخريجين بكلية الدراسات الانسانية والإدارية الدورة الثانية للطلاب المتوقع تخرجهم بعنوان ” دور القيادة الإدارية في تأهيل الخريجين لسوق العمل ” قدمها الدكتور حسن منصور وكيل الكلية للشئون التعليمية وذلك في احد القاعات التدريبية بمقر الكليات بحضور المشرف العام الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي ونائب المشرف العام الأستاذ عدنان بن سعود اليحيى وعميد الدراسات الانسانية والإدارية الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الشلاش وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية والطلاب

واشتملت الدورة على عدد من المحاور التي تمثلت في تعريف القيادة ، وتعريف القيادة الإدارية ، مداخل دراسة القيادة الإدارية في المنظمات ، وعناصر القيادة الإدارية ، مبادى القيادة الإدارية ، تطور الفكر القيادي ، وتهدف الدورة إلى التعرف علي كيفية تعامل الموظفين الجدد مع القاده داخل المنظمات ودرجه تأثير القاده على العاملين وكذلك النتائج المترتبة على هذا التأثير و الطرق المناسبة من قبل العاملين الجدد تجاه التعامل مع القاده في العمل