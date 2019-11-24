بالصور.. أمرابط يقتني سيارة فارهة من معرض السيارات بالرياض 

نواف السالم(صدى):

عرض رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، صورًا للسيارة الجديدة التي اشتراها اللاعب المغربي المحترف ضمن صفوف نادي النصر نور الدين أمرابط، من معرض الرياض للسيارات.

وبدا في الصور المتداولة لحظة قيام “أمرابط” بشراء السيارة الجديدة وتسلمه مفاتيحها، وأول لحظات له بداخلها.

جدير بالذكر أن اللاعب البرازيلي “رونالدينيو” اشترى سيارة هو الآخر من معرض السيارات بموسم الرياض، ليكون أول مشتري بالمعرض، وكذلك الممثل المصري “محمد رمضان” أثناء حفلته بالرياض قام هو الآخر بشراء أحد السيارات.