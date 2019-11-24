بالفيديو.. استقبال جمهور الهلال للاعبين أثناء الإحماء قبل مواجهة أوراوا

ماجد محمد(صدى):

استقبل جمهور نادي الهلال المتواجد في ملعب سايتاما لحضور مواجهة الفريق أمام أوراوا الياباني، اليوم الأحد، لاعبي الفريق بالهتاف وإعلاء أعلام وشارات الفريق، وذلك أثناء عملية الإحماء استعدادًا للمواجهة المنتظرة.

وتجدر الإشارة إلى أن التشكيلة الرسمية لنادي الهلال في اللقاء المرتقب أمام نادي أوراوا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، تضم: عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، جانغ هيون سو، علي البليهي، محمد البريك، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، أندري كاريلو، جيوفينكو، سالم الدوسري، بافيميتي غوميز.