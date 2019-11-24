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التشكيلة الرسمية لـ «أوراوا» أمام الهلال بالنهائي الآسيوي

التشكيلة الرسمية لـ «أوراوا» أمام الهلال بالنهائي الآسيوي
نواف السالم(صدى):

كشف نادي أوراوا الياباني عن التشكيلة الأساسية لفريقه في مباراته اليوم ضد الهلال، بنهائي دوري أبطال آسيا ٢٠١٩.

وضمت التشكيلة الأساسية لـ ” أوراوا ” كلآ من:

– نيشيكاوا شوساكو.
– دايسوكي سوزوكي.
– تومواكي ماكينو.
– كازوكي ناغاساوا.
– إيويرتون داسيلفا.
– فابريسيو دوس سانتوس.
– تاكويا أوكي.
– دايكي هاشيوكي.
– شينزو كوروكي.
– تاكويا إيوانامي.
– تاكاهيرو سيكيني.

أما قائمة البدلاء فقد ضمت ماوريسيو أنتونيو، وتومويا أوجاجين، ويوسوكي كاشيواجي وكينيو سيموتو.

كما شملت أيضًا ابي يوكي هاروکي فوكوشيما وكاي شيباتو.


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