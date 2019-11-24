التشكيلة الرسمية لـ «أوراوا» أمام الهلال بالنهائي الآسيوي

نواف السالم(صدى):

كشف نادي أوراوا الياباني عن التشكيلة الأساسية لفريقه في مباراته اليوم ضد الهلال، بنهائي دوري أبطال آسيا ٢٠١٩.

وضمت التشكيلة الأساسية لـ ” أوراوا ” كلآ من:

– نيشيكاوا شوساكو.

– دايسوكي سوزوكي.

– تومواكي ماكينو.

– كازوكي ناغاساوا.

– إيويرتون داسيلفا.

– فابريسيو دوس سانتوس.

– تاكويا أوكي.

– دايكي هاشيوكي.

– شينزو كوروكي.

– تاكويا إيوانامي.

– تاكاهيرو سيكيني.

أما قائمة البدلاء فقد ضمت ماوريسيو أنتونيو، وتومويا أوجاجين، ويوسوكي كاشيواجي وكينيو سيموتو.

كما شملت أيضًا ابي يوكي هاروکي فوكوشيما وكاي شيباتو.