بالفيديو.. جمهور الهلال يستقبل المعيوف والواكد بتحية كبيرة

نواف السالم(صدى):

استقبل جمهور نادي الهلال المتواجد في ملعب سايتاما لحضور مواجهة الفريق أمام أوراوا الياباني، اليوم الأحد، حارسي الفريق عبدالله المعيوف ومحمد الواكد بتحية كبيرة وتصفيق حار، وذلك قبل بدء الموقعة.

وكانت قد ظهرت التشكيلة الرسمية لنادي الهلال في اللقاء المرتقب أمام نادي أوراوا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، والتي ضمت عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، جانغ هيون سو، علي البليهي، محمد البريك، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، أندري كاريلو، جيوفينكو، سالم الدوسري، بافيميتي غوميز.