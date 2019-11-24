بالفيديو.. التشكيلة الرسمية للهلال أمام أوراوا الياباني

ماجد الأشرم(صدى):

ظهرت التشكيلة الرسمية لنادي الهلال في اللقاء المرتقب أمام نادي أوراوا الياباني، اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وضمت قائمة الفريق، عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، جانغ هيون سو، علي البليهي، محمد البريك، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، أندري كاريلو، جيوفينكو، سالم الدوسري، بافيميتي غوميز.

ويبحث الزعيم عن التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، إذ يدخل المباراة وهو الأقرب للقب عقب فوزه ذهاباً في الرياض بهدف نظيف.