البيئة تكافح أسراب الجراد الأحمر بالساحل الجنوبي الغربي القادمة من شرق إفريقيا

محمد السعران(صدى):

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من حدوث غزو متوقع من أسراب الجراد الأحمر للساحل الجنوبي الغربي للمملكة وبالتحديد ما بين الليث والقنفذة قادمة للمملكة من شرق قارة إفريقيا.

جاء ذلك بعدما تمكنت فرق المسح والاستكشاف الميدانية بالوزارة من رصد اسراب ومجموعات من الجراد الاحمر وفي حالة مشتتة، بسبب استمرار الرياح وهطول الأمطار، حيث شوهدت الأعداد منتشرة في جنوب الليث ما بين المظيلف ومركز الشواق.

وأكدت الوزارة أنه جاري المسح في كافة المواقع حتى يتم العثور على أماكن التجمع ومكافحتها فوراً، مشيرة إلى أن الظروف الراهنة في الساحل الجنوبي الغربي خصوصاً من الليث جنوباً حتى جازان بسبب هطول الامطار المستمر والسحب القادمة من الغرب تعد بيئية ملائمة لاستمرار التكاثر في نطاق الموسم الشتوي في الجزء الجنوبي من الساحل الغربي بالمملكة، لافتة إلى أن أعمال الاستكشاف مستمرة بهدف القضاء على هذه الآفة والحدِّ من انتشارها.