معلم يشكو وجود تلاعب بنتيجة اختبار نهاية العام الماضي بالباحة وإدارة التعليم ترد

إبراهيم الزهراني(صدى):

أثارت شكوى معلم يتبع إدارة تعليم منطقة الباحة الجدل حول وجود تلاعب في درجات الإختبارات النهائية للعام الدراسي الماضي بمادة تخصصه .

وفي التفاصيل ، فقد تقدم المعلم بشكوى لإدارة التعليم منذ رمضان الماضي ، مؤكداً أنه تم تعديل الدرجات بعد شكواه مما دفعه لتقديم شكوى إلحاقية .

وأكد المعلم أنه لم يتم الرجوع لقاعدة بيانات نظام “نور ” وأنه أصر على وجود خطأ مقصود مستنداً على وثائق معه .

بينما أكدت إدارة تعليم الباحة أن التصحيح والتعديل تم أثناء فترة الإختبارات وقبل عملية الإغلاق وأن شكواه ليست في محلها .

من جانبه أكد متحدث تعليم الباحة محمد سعيد هضبان أن عملية التصحيح مرت بجميع المراحل المعروفة من رصد أولي وتدقيق ومراجعة واعتماد من قبل قائد المدرسة واغلاقه النتيجة النهائية بنظام نور ثم النشر .

وأضاف أن ما يحدث من أخطاء لا يعتد به فبل الإعتماد النهائي ، وبناءً عليه فالمحاسبة تتم بعد الاعتماد النهائي للدرجات، مؤكداً أنه تم الإهتمام بشكوى المعلم وتشكيل لجنة للتحقيق فيها إلا أنه لم يثبت وجود تجاوز .