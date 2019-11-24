تعليق «تعليم تبوك» على انتشار فيروس معد بين طلاب إحدى مدارس البنين

محمود البلوي(صدى):

قال المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري؛ ‏إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية، لمواجهة العارض الذي أصاب عدداً من طلاب إحدى مدارس البنين في تبوك.

وأضاف العمري عبر حسابه في موقع “تويتر”: زملائي وزميلاتي والأسر الكريمة؛ عارضٌ لا نهوله ولا نستهين به أصاب عدداً بسيطاً من طلاب إحدى مدارس البنين بتبوك، فينبغي لنا ملاحظة أيّ عارضٍ على أبنائنا وبناتنا واتباع التعليمات الطبية والوقائية، فالسلامة الأسرية والمدرسية مطلبٌ.. وبالشراكة بين الصحة والتعليم عُمل اللازم”.

يذكر أن عدد من طلاب مدرسة الحسن البصري في تبوك، أصيبوا بعارضٍ صحي يوم الخميس الماضي؛ تحول لحالةٍ مرضية جلدية تنتهي بالعلاج وتنتقل بالعدوى.