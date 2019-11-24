بالصور.. جماهير الهلال ترتدي الزي السعودي أمام ملعب سايتاما

طلال الغامدي(صدى):

توافدت جماهير نادي الهلال إلى ملعب سايتاما اليابني؛ لحضور اللقاء المرتقب بين الزعيم وأوراوا، اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وظهرت الجماهير الهلالية مرتدية الزي السعودي التقليدي، كما حملت أعلام وشعارات نادي الهلال، حيث شاع اللون الأزرق ليلون الشوارع المحيطة بملعب اللقاء.

ويريد الزعيم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، إذ يدخل المباراة وهو الأقرب للقب عقب فوزه ذهاباً في الرياض بهدف نظيف.