بالصور.. جماهير الهلال ترتدي الزي السعودي أمام ملعب سايتاما
توافدت جماهير نادي الهلال إلى ملعب سايتاما اليابني؛ لحضور اللقاء المرتقب بين الزعيم وأوراوا، اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
وظهرت الجماهير الهلالية مرتدية الزي السعودي التقليدي، كما حملت أعلام وشعارات نادي الهلال، حيث شاع اللون الأزرق ليلون الشوارع المحيطة بملعب اللقاء.
ويريد الزعيم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، إذ يدخل المباراة وهو الأقرب للقب عقب فوزه ذهاباً في الرياض بهدف نظيف.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87742 ] نشر منذ 38 دقيقة
ان شاء الله يفرحونكم ابطال الموج الازرق ، لما يضرب التسونامي مدرجات الملعب الياباني مخترقاً شباكه..