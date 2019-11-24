نائب محافظ التدريب التقني للتخطيط يزور كلية الاتصالات بالرياض 

محمد السعران(صدى):

قام نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط وتطوير الأعمال الأستاذ الدكتور نجم بن مسفر الحصيني يرافقه عام مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالرحمن المقبل ، اليوم ، بزيارة لكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض ، وذلك في إطار جولاته التفقدية في وحدات المؤسسة بمختلف مناطق المملكة .

وكان في استقباله عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة ووكيلي الكلية لخدمات المتدربين أ. إبراهيم الحناكي والتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي وعدد من رؤساء الأقسام .

وشاهد الدكتور الحصيني فور وصوله مقر الكلية فيلم عن الكلية ، قم قام بجولة في مرافقها شملت الأقسام التدريبية ( المعامل والورش والقاعات ) والتقى بالمدربين ، مصغياً إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال العملية التدريبية.

وأثنى نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط وتطوير الأعمال ، على جهود عمادة الكلية وكل الكفاءات الموجودة في سبيل خدمة المتدربين وتهيئة المناخ الملائم للتدريب.

وفي نهاية الزيارة أجاب الدكتور الحصيني على أسئلة منسوبي الكلية بقاعة الاجتماعات ووعدهم بتيسير كافة الصعاب والعقبات .

من جانبه قدّم عميد الكلية أحمد الخليفة ، شكره لنائب المحافظ الدكتور نجم الحصيني على زيارته للكلية و الانطباع الايجابي عن مرافقها وسير العملية التدريبية .