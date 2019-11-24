تخيل.. سيارة تالفة بثلاثة ملايين ريال في الرياض

بدر الحارثي(صدى):

لم يعد شعار موسم الرياض التخيل فقط بل ما يمكن التنبؤ به حيث صعد سعر سيارة تالفة من 20 الف ريال ليتسابق مشترون على الفوز بها عارضين 3 ملايين ريال على أرض معرض الرياض للسيارات .

يشير معالي رئيس هيئة الترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ إلى أن سيارة مازيراتي متهالكة عمرها 58 عاماً من طراز GT500 كوبيه والتي عادت للرياض بعد جولتها في مزادات عالمية بعد صعود قيمتها من 20 ألف ريال إلى 3 ملايين ريال .

و قال آل الشيخ عنها ” من سيارة تشليح تالف في السعودية بعشرين الف ريال إلى مزادات عالمية في امريكا وتعود مجددا إلى الرياض. مازيراتي وصلت قيمتها إلى ٣ مليون ريال هنا أحكيكم عن اغتنام الفرص ” .

و عرضت السيارة الثمينة موديل 1961م بجوار سيارات نادرة و ثمينة تم جلبها من أمريكا و بريطانيا و ألمانيا في معرض الرياض للسيارات .

وتعود ملكية مازيراتي جي تي 5000 كوبيه للمواطن ربيعان الربيعان حيث أشتراها من ضمن عدد محدود منها صنعتها شركة “كاروزيريا تورنج سوبرليغيرا” المتخصصة في صناعة الهياكل لمازيراتي بإنتاج 34 نسخة وصممت لتكون علامة مميزة لشخصيات عالمية في الستينيات بمحرك قوته 400 حصان .

لكن الربيعان والذي كان يهوي تجميع السيارات المميزة ترك السيارة الثمينة بعد تعطلها و سجل عليها رسميا ًأنها تالفة لتعود للواجهة مجدداً مطلع العام الجاري بعد أن كشف عنها أبناؤه محققة جذباً لتاريخها وتفاعل عالمي من قبل هواة النوادر .