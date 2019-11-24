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منهم «ديجينك».. لاعبو الهلال السابقون يقدمون الدعم له في النهائي الآسيوي

منهم «ديجينك».. لاعبو الهلال السابقون يقدمون الدعم له في النهائي الآسيوي
نواف السالم(صدى):

حرص لاعبي الهلال السابقين ” الأجانب ” على تقديم الدعم لـ ” الزعيم ” في مباراته ضد أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا ٢٠١٩، وسنستعرض في هذا التقرير أبرز هؤلاء اللاعبين.

• ألبرتو بوتيا

حرص اللاعب الإسباني ألبرتو بوتيا، مدافع نادي الهلال السابق، على تقديم الدعم لـ ” الهلال ” .

ونشر ” بوتيا ” صورة له وهو يرتدي قميص الهلال على خاصية ” استوري ” انستجرام، وعلق عليها قائلآ: ” حظ سعيد للهلال ” .

• جوناثان سوريانو

نشر المهاجم الإسباني ولاعب الهلال السابق جوناثان سوريانو، صورة له مرتديًا قميص ” الهلال ” ، قائلآ: ” أتمنى كل التوفيق لرفاقي ” .

• ميلوس ديجينك

قدم الاسترالي ميلوس ديجينك، لاعب الهلال السابق، الدعم لـ لاعبي ” الأزرق ” في النهائي الآسيوي، قائلآ: ” حظ سعيد للهلال ” .


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