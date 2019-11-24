ذئب بشري يعتدى جنسيا على ابنة شقيقه بمساعدة عمتها

عمان(صدى):

يواجه متهم أردني عقوبة الأشغال الشاقة لمدة 20 عام جزاءً على جريمته الفاحشه بالإعتداء جنسياً على ابنة أخيه بمساعدة عمتها في جريمة أثارت غضب الرأي العام بالأردن .

وفي التفاصيل ، فقد اهتزت جنبات محكمة التمييز الأردنية التي استمعت إلى أقوال المجني عليها وتقارير النيابة إذ أكدت أن الفتاة الضحية “20 عام ” كانت تعيش في بيت جدها بعد سجن أبيها وانفصال أمها عنه وسفرها للعيش بالخارج .

واستغلت عمتها المجرمة غياب أبويها وقدمت لها مشروبات كحولية وأحضرت رجال ليمارسوا معها جريمة الزنا ، كما استغل عمها الموقف واعتدى هو الآخر عليها بدلاً من إنقاذ شرف العائلة .

والمثير في الأمر أن المجرم كرر اعتدائه على الضحية التي هددته بإبلاغ والدها فلم يرتدع حتى أبلغت الشرطة ، إلا أنها كانت قد أنجبت منه سفاحاً حيث أثبت الفحص أن طفلها ابنه بيلوجياً .