ذئب بشري يعتدى جنسيا على ابنة شقيقه بمساعدة عمتها
يواجه متهم أردني عقوبة الأشغال الشاقة لمدة 20 عام جزاءً على جريمته الفاحشه بالإعتداء جنسياً على ابنة أخيه بمساعدة عمتها في جريمة أثارت غضب الرأي العام بالأردن .
وفي التفاصيل ، فقد اهتزت جنبات محكمة التمييز الأردنية التي استمعت إلى أقوال المجني عليها وتقارير النيابة إذ أكدت أن الفتاة الضحية “20 عام ” كانت تعيش في بيت جدها بعد سجن أبيها وانفصال أمها عنه وسفرها للعيش بالخارج .
واستغلت عمتها المجرمة غياب أبويها وقدمت لها مشروبات كحولية وأحضرت رجال ليمارسوا معها جريمة الزنا ، كما استغل عمها الموقف واعتدى هو الآخر عليها بدلاً من إنقاذ شرف العائلة .
والمثير في الأمر أن المجرم كرر اعتدائه على الضحية التي هددته بإبلاغ والدها فلم يرتدع حتى أبلغت الشرطة ، إلا أنها كانت قد أنجبت منه سفاحاً حيث أثبت الفحص أن طفلها ابنه بيلوجياً .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87736 ] نشر منذ 1 دقيقة
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