«مدني مكة» ينقذ شخصا احتجزته مياه الأمطار بوادي الكفو

نايف السالم(صدى):

أنقذت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة، فجر اليوم، شخص احتجزته مياه الأمطار بوادي الكفو، داعيا لتوخي الحذر وتجنب قطع مجاري الأودية والشعاب أثناء هطول الأمطار.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: “أنقذ مدني أضم بمنطقة مكة المكرمة فجر اليوم شخصاً احتجزته مياه الأمطار داخل مركبته بوادي الكفو، وتم إخراجه وهو بصحة جيدة”.

وكانت مكة المكرمة شهدت خلال الساعات الماضية حالة مطرية تسببت في جريان بعض الأودية والشعاب.