بالفيديو.. راشد الماجد: بعت منزلي وسكنت بالإيجار لافتتاح قناة وناسة

أميرة خالد(صدى):

أوضح الفنان راشد الماجد، أنّه باع منزله من أجل تغطية تكاليف افتتاح قناة ” وناسة “؛ حيث أن الرغبة في تغطية تكاليف افتتاح القناة دفعته إلى أن يبيع المنزل الذي كان يسكنه واستأجر بيتًا آخر؛ لتوفير أموال كافية للحفل الذي يطمح أن يقيمه.

وقال راشد الماجد، في مقابلة مع ” إم بي سي ” أن فكرة إنشاء قناة ” وناسة ” تقوم على جمع الفنانين الخليجيين والشباب تحت مظلة واحدة، فيما عمل مع الشيخ وليد الإبراهيم على إنشاء القناة، وأطلقا عليها اسم ” وناسة ” ، وحرص هو على افتتاحها في حفل كبير ومكلف.