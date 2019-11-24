علامات تنذر بتعطل فرامل السيارة وطريقة حلها قبل الخطر
يواجه قائدو المركبات أحياناً مشاكل مفاجئة في مكابح السيارة تعرضهم للعطل دون سابق إنذار وربما تسبب وقوع حادث .
لذا يجب الإنتباه مبكراً لأي مشاكل بالمكابح من خلال فحص خزان زيت المكابح والتأكد من مستوى الزيت به ، فإذا نقص مجدداً فهذا يدل على مشكلة بالفرامل ، ويجب تدخل المختص .
ويؤكد خبراء السيارات أن هناك علامات يمكن من خلالها اكتشاف مشكلة المكابح ، وهي كالتالي :
1- توقف عمل دواسة المكابح مع الضغط ، ويكون بسبب وجود هواء في أنانبيب دورة المكابح ، فقط اضغط بشكل متكرر مع تثبيت الضغط لمدة دقيقة وسيخرج الهواء الزائد .
2- هبوط دواسة المكابح كثيراً : وغالباً ما يكون السبب تسرب زيت المكابح عبر اسطوانة الفرامل الرئيسية ، او تهريب داخلي ويجب هنا تدخل الفني .
3- صوت صفير عند الضغط على المكابح صباحاً : نتيجة الصدأ على سطح الأطوانة وتيل الفرامل ، ويتلاشي مع كثرة الضغط على المكابح أثناء القيادة ، وغالباً ما يكون الصدأ في الشتاء بسبب قطرات الندى والرطوبة.
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