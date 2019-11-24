مفاجأة جديدة بشأن عود الفنان راشد الماجد

الرياض(صدى):

أزاح تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الستار عن مفاجأة جديدة بشأن عُود الفنان راشد الماجد، الذي تم بيعه بمبلغ 600 ألف ريال في المزاد العلني بليلة السندباد يوم الجمعة، ضمن حفلات ” موسم الرياض ” .

وأوضح تركي آل الشيخ: ” مو معقول الي اشترى عود راشد أمس باعه اليوم بمليون ونص ريال، ليتخطى بذلك ضعف ثمنه الذي بيع به في المزاد “؛ فيما كان راشد الماجد قد كشف عن قصة عرض هذا العود للبيع في مزاد علني.

وقال راشد الماجد إن: ” هذا العود له مكانة خاصة جدًا، لديه منذ نحو 27 عامًا، وهو إهداء من الملحن المبدع الراحل صالح الشهري، ولحن عليه أجمل أغنيات مسيرته الفنية، منها (شرطان الذهب) و(رجاوي) و(أغلى حبيبة) وغيرها ” .

وتجدر الإشارة إلى أن آل الشيخ، كان قد أعلن منذ أيام أنها ستقام مزادات في كل حفل على أعواد الفنانين الذين سيكون لهم حفلات ضمن ” موسم الرياض ” ، والتي أطلق عليها ” ليالي الأساطير ” .