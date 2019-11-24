بالفيديو.. فتاة يابانية ترتدي قميص الهلال وتدعمه أمام «سايتاما»

طلال الغامدي(صدى):

وثق مقطع فيديو تواجد ” مشجعة هلالية ” من اليابان أمام ملعب ” سايتاما ” ؛ لتدعم الزعيم في مباراته ضد أوراوا الياباني.

وأوضحت الفتاة اليابانية بـ ” الفيديو ” أنها من اليابان ولكنها تدعم الهلال وتشجعه؛ لأنها تحبه.

ويشهد استاد ” سايتاما ” ظهر اليوم الأحد مباراة الهلال وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا ٢٠١٩.