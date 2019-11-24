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بالفيديو.. فتاة يابانية ترتدي قميص الهلال وتدعمه أمام «سايتاما»

بالفيديو.. فتاة يابانية ترتدي قميص الهلال وتدعمه أمام «سايتاما»
طلال الغامدي(صدى):

وثق مقطع فيديو تواجد ” مشجعة هلالية ” من اليابان أمام ملعب ” سايتاما ” ؛ لتدعم الزعيم في مباراته ضد أوراوا الياباني.

وأوضحت الفتاة اليابانية بـ ” الفيديو ” أنها من اليابان ولكنها تدعم الهلال وتشجعه؛ لأنها تحبه.

ويشهد استاد ” سايتاما ” ظهر اليوم الأحد مباراة الهلال وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا ٢٠١٩.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 10 دقائق

الحمد لله انها تحب الهلال ولا كان قالو عنها ماعندها وطنيه هههههههههههههههههههههههههههههههههه

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