بالفيديو.. فتاة يابانية ترتدي قميص الهلال وتدعمه أمام «سايتاما»
وثق مقطع فيديو تواجد ” مشجعة هلالية ” من اليابان أمام ملعب ” سايتاما ” ؛ لتدعم الزعيم في مباراته ضد أوراوا الياباني.
وأوضحت الفتاة اليابانية بـ ” الفيديو ” أنها من اليابان ولكنها تدعم الهلال وتشجعه؛ لأنها تحبه.
ويشهد استاد ” سايتاما ” ظهر اليوم الأحد مباراة الهلال وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا ٢٠١٩.
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 10 دقائق
الحمد لله انها تحب الهلال ولا كان قالو عنها ماعندها وطنيه هههههههههههههههههههههههههههههههههه