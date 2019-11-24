«حساب المواطن» يوضح موقف المستفيدين التابعين من الدعم حال وفاة المستفيد الرئيسي

حمود العنزي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن موقف المستفيدين التابعين من الدعم حال وفاة المستفيد الرئيسي .

وأكد “حساب المواطن ” أنه حال وفاة المستفيد الرئيسي يتم نقل صرف الدعم على زوجته وصرف الدعم لباقي أفراد الأسرة .

وأبان أنه بمجرد تحديث البيانات في الأحوال المدنية بوفاة المستفيد الرئيسي يتم إلغاء حسابه تلقائياً دون إجراءات معينة من قبل أسرته ، على أن يتم نقل الدعم للأم كمستفيد رئيسي بعد أن تقوم بالتسجيل واختيار الحالة الإجتماعية ” أرملة ” ،وإضافة الأبناء التابعين لها .

وأكد أن هناك مستندات تطلب من الأم في تلك الحالة وهي ” صك حصر الورثة أو صك ولاية ، أو إثبات احتضان ، أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم ” .

جاء ذلك رداً على مواطن تساءل عن موقف الأبناء من الدعم حال وفاة الأب وطريقة إلغاء حساب الأب ووضع الأم كرب أسرة .