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صلاة جماعة ومشجع نصراوي.. أبرز لقطات الجماهير الهلالية أمام ملعب «سايتاما»

صلاة جماعة ومشجع نصراوي.. أبرز لقطات الجماهير الهلالية أمام ملعب «سايتاما»
نواف السالم(صدى):

يستعد استاد ” سايتاما ” لاستضافة مباراة الهلال وأوراوا الياباني ظهر اليوم الأحد، في نهائي دوري أبطال آسيا.

وشهد محيط الملعب حضورًا كثيفًا لجماهير ” الزعيم ” ؛ من أجل دعم فريقهم وتشجعيه؛ حيث وثقت بعض مقاطع الفيديو والصور لقطات بارزة لمشهد الجماهير أمام استاد ” سايتاما ” ؛ سنستعرض أبرزها خلال هذا التقرير.

• مشجع نصراوي

أبرز ” مقط فيديو ” تم التقاطه من أمام الملعب تواجد أحد مشجعي النصر لدعم الهلال، حيث حمل شعار ناديه معه، بالإضافة لاحضاره لافتة تدعو لنبذ التعصب.

• جماهير هلالية تؤدي الصلاة جماعة

وثق مقطع فيديو مشهد انتظار الجماهير الهلالية أمام الملعب وتأديتهم لـ ” صلاة الجماعة ” ، لحظة انتظارهم استلام التذاكر.

• مشجعين من دولة ” الكويت ”

تواجد مشجعين من دولة الكويت أمام ملعب ” سايتاما ” برفقة الجماهير الهلالية؛ من أجل دعم ومؤازرة الهلال.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3772 ] نشر منذ 14 دقيقة

بالتوفيق للهلال ..

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