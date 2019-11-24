بالفيديو.. سائق باكستاني عاشق للهلال ويتمنى حضور مباراة اعتزال ياسر القحطاني

طلال الغامدي(صدى):

كشف سائق تاكسي من الجنسية الباكستانية يعيش حاليا في دبي، ويسمى طه خان، عن حبه لنادي الهلال، كما تمنى مشاهدة مباراة اعتزال لاعبه المفضل ياسر القحطاني، لافتًا إلى أنه عاش في المملكة مدة طويلة.

وروى السائق خلال تقرير له في برنامج ” إم بي سي في أسبوع ” ذكرياته وشجونه خلال إقامته بالمملكة، وحبه للكرة ونادي الهلال، وكيف كان يترك العمل على التاكسي لحضور المباريات.

وقال أن اللاعب ياسر القحطاني، هو أفضل مهاجم لعب لنادي الهلال، وأحد الذين سطروا تاريخاً كبيرا للنادي، معرباً عن أمنيته أن يحضر مباراة اعتزاله؛ ليتفاعل لاعب الهلال المعتزل معه، وأعلن تكفله بدعوة المشجع الباكستاني لحفل اعتزاله في الرياض.