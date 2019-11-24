موعد وقنوات بث مواجهة الهلال وأواوا بنهائي بطولة آسيا اليوم
تنتظر الجماهير الآسيوية والعالمية اليوم الأحد نتائج المواجهة المصيرية بين الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي بطولة آسيا والتي ستكون على ملعب سايتاما باليابان .
وسوف تنطلق المباراة المرتقبة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة ، واالـ 12 بتوقيت القاهرة ، والسابعة مساءً بتوقيت طوكيو .
وسيذاع اللقاء على قناة بي إن سبورتس 1 ، وقناة الإتحاد الآسيوي على “يوتيوب ” ، مع المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي ومواطنه رؤوف خليف .
كما سيعلق الوطني فهد العتيبي على قناة الأتحاد الآسيوي بموقع ” يوتيوب ” ، وسط حماس كبير لفوز “الزعيم ” بالبطولة .
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