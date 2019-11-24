موعد وقنوات بث مواجهة الهلال وأواوا بنهائي بطولة آسيا اليوم

ماجد محمد(صدى):

تنتظر الجماهير الآسيوية والعالمية اليوم الأحد نتائج المواجهة المصيرية بين الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي بطولة آسيا والتي ستكون على ملعب سايتاما باليابان .

وسوف تنطلق المباراة المرتقبة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة ، واالـ 12 بتوقيت القاهرة ، والسابعة مساءً بتوقيت طوكيو .

وسيذاع اللقاء على قناة بي إن سبورتس 1 ، وقناة الإتحاد الآسيوي على “يوتيوب ” ، مع المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي ومواطنه رؤوف خليف .

كما سيعلق الوطني فهد العتيبي على قناة الأتحاد الآسيوي بموقع ” يوتيوب ” ، وسط حماس كبير لفوز “الزعيم ” بالبطولة .