أبرز المعلومات عن ملعب سايتاما محتضن مواجهة الهلال وأوراوا

طلال الغامدي(صدى):

يحتضن ملعب سايتاما باليابان، مواجهة نادي الهلال ونظيره أوراوا، اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، في مباراة يخوضها الزعيم وهو الأقرب لاقتناص البطولة بهد فوزه في الرياض.

وفي السياق نفسه، يعد ملعب سايتاما أحد أكبر ملاعب كرة القدم في آسيا، كما أنه الملعب الأكثر استخدامًا من المنتخب الياباني؛ حيث بدأ بناءه في عام 1998، وافتتح رسميًا في عام 2001.

ويقع الملعب في مدينة سايتاما اليابانية، ويتسع لـ 63,700 ألف متفرج؛ فيما شهد أول مباراة بين أوراوا ريدز ويوكوهاما مارينوس ضمن الدوري؛ بينما استضاف 3 مباريات والنصف نهائي بين البرازيل وتركيا خلال كأس العالم 2002.