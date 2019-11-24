التشكيلة المتوقعة للهلال أمام أوراوا

نواف السالم(صدى):

يواجه نادي الهلال فريق أوراوا الياباني، اليوم الأحد، بإياب نهائي دوري أبطال آسيا، الذي يقام على ملعب ستاد سايتاما باليابان، حيث يريد الزعيم كسر نحس التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، إذ يدخل المباراة وهو الأقرب للقب عقب فوزه ذهاباً في الرياض بهدف نظيف.

ويخوض الهلال المواجهة دون غيابات، إذ أكمل جميع اللاعبين جاهزيتهم للمواجهة المرتقبة، ومن المتوقع أن يعيد المدرب لاعبه محمد كنّو إلى التشكيلة الأساسية عقب غيابه الطويل بسبب الإصابة.

وتعد التشكيلة المتوقعة لنادي الهلال: حراسة المرمى: عبد الله المعيوف؛ بينما خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك، وخط الارتكاز: عبدالله عطيف – سلمان الفرج، الوسط الهجومي: سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو، قلب الهجوم: بافتيمبي غوميز.