«الجوازات» تحسم الجدل بشأن إصدار تفويض إلكتروني لشخص آخر

عادل الحربي(صدى):

ردت مديرية الجوازات على استفسار بشأن وجود تفويض إلكتروني، حيث وردها سؤال أحد متابعيها يقول فيه:” السلام عليكم كيف أطلع للأبناء جواز سفر بصك وكالة من والدهم، أين اتجه؟”.

وأجابت الجوازات، قائلة:” تمكنك هذه الخدمة من إصدار تفويض لشخص آخر لمراجعة إدارات الجوازات نيابة عنك”.

وأشارت إلي الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني منها إصدار وإلغاء تصاريح سفر التابعين، الإبلاغ عن فقدان أو تلف الجواز، إصدار إقامة “هوية مقيم”، تجديد إقامة “هوية مقيم”، إصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة،إصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي، الإبلاغ عن فقدان هوية مقيم، الإبلاغ عن فقدان جواز مقيم، الإبلاغ عن تغيب العمالة، إضافة تابع، فصل تابع، تحويل تابع إلي رب أسرة،تغيير مهنة، نقل خدمات، نقل معلومات، تمديد تأشيرة الزيارة، إصدار الجواز، تجديد الجواز، استلام الجواز تسجيل خرج ولم يعد.